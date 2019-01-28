Карабахский полевой командир отказывается подчиняться Пашиняну

Бывший полевой командир и секретарь так называемого «совета безопасности» «НКР» генерал Виталий Баласанян исключает, что может быть отправлен в отставку из-за своих заявлений о сфальсифицированности обвинений в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, Баласанян заявил, что он подчиняется лишь «президенту «НКР», и только тот имеет право принять соответствующее решение в отношении бывшего полевого командира.