Пашинян не оставляет возможности для мира… в обмен на территории

Правительство Армении даже не обсуждает формулу "территории в обмен на мир" в карабахском урегулировании. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сообщение о том, что он продолжает политику Левона Тер-Петросяна и обсуждает вопрос сдачи территорий. Об этом передает Спутник-Армении.

Мы не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир". Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели (между прежними и новыми властями - ред.) — полное заблуждение" – заявил он.