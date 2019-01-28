Пашинян не оставляет возможности для мира… в обмен на территории
Правительство Армении даже не обсуждает формулу "территории в обмен на мир" в карабахском урегулировании. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сообщение о том, что он продолжает политику Левона Тер-Петросяна и обсуждает вопрос сдачи территорий. Об этом передает Спутник-Армении.
Мы не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир". Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели (между прежними и новыми властями - ред.) — полное заблуждение" – заявил он.
Говоря о продолжении переговоров по карабахскому вопросу, Пашинян отметил, что этим занимаются министры иностранных дел.
"Мы с Алиевым говорили, что министры работают в этом направлении, представят вместе с сопредседателями рекомендации, и мы обсудим их", – сказал он.
Пашинян также подчеркнул, что в Давосе переговоров с Алиевым не было, были неофициальные общения, во время которых происходил обмен мнениями. При этом Пашинян, также опроверг информацию о том, что обсуждал карабахский конфликт с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
"С Болтоном карабахский конфликт не обсуждался. Не произносилось слова Карабах, или Азербайджан", – подчеркнул премьер.