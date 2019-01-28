Expressbank об укреплении своих позиций в 2018 году

Финансовая устойчивость и доверие клиентов в отношении банка оказали положительное влияние на увеличение количества вкладчиков, в результате чего депозитный портфель по физическим лицам увеличился на 25%, а прирост остатков текущих счетов достиг 99%.

В течение 2018 года за счет увеличения текущей клиентской базы кредитный портфель банка вырос на 33%, в результате доля банка в данном сегменте увеличилась на 27%. По сравнению с 2017 годом выдача кредитов в направлении малого и среднего бизнеса увеличилась на 93%, составив 51 млн манатов. Портфель по микрокредитам увеличился в 2,5 раза, а по ипотечному кредитованию - на 85%.

Активы ОАО Expressbank за 2018 год выросли на 26%, составив 395,2 млн манатов. Согласно отчету, увеличилась доля рынка кредитного и депозитного портфеля банка.

Активная деятельность Expressbank в направлении продвижения своих продуктов и услуг позволила банку увеличить клиентский портфель по физическим лицам на 23%, по юридическим лицам - на 42%. Количество выданных пластиковых карт увеличилось на 37%, обороты по безналичным операциям выросли более чем в два раза.

В числе новых продуктов и финансовых решений, предоставленных банком своим клиентам, можно особо отметить такие продукты, как депозит Damla, Qızıldan kart, депозитные ячейки, мобильные приложения Expressclub и Expresspay.

По итогам деятельности в направлении развития безналичных платежей Expressbank в 2018 году был удостоен нескольких наград, а именно:

Награды, присвоенные Центробанком Азербайджана - «Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS терминалов» - 2-e место; «Банк-лидер по бесконтактным платежным картам» - 2-е место; «Банк-лидер по безналичным платежам» - 3-е место;

Награда, присвоенная платежной системой MasterCard, за самое большое увеличение карт MasterCard Platinum, Black Edition и World Elite - 1-е место;

Награды, присвоенные Ассоциацией банков Азербайджана, как члену АБА, внедряющему инновативные решения и за деятельность в направлении корпоративной социальной ответственности.

По результатам 2018 года совокупный капитал банка составил 115 млн манатов. На текущий момент по показателю адекватности капитала Expressbank находится в числе ведущих банков Азербайджана.

В 2018 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Expressbank по категории B как стабильный. Этот рейтинг считается одним из высоких среди банков страны.

Expressbank имеет сеть из 15 филиалов, девять из которых расположены в Баку и Сумгаите, шесть – в Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване. Банк имеет 70 банкоматов по всей стране, более 1000 POS-терминалов и до 700 терминалов оплат Expresspay.

Подробную информацию о банке и его услугах можно получить, позвонив в Информцентр по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az и на странице в соцсети www.facebook.com/Expressbank.