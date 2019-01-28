В Азербайджане полиэтиленовые пакеты могут стать платными

В Азербайджане могут ограничить использование небольших полиэтиленовых пакетов, продажу в магазинах этих пакетов, а также полностью запретить пакеты, которые имеют очень легкий вес. Об этом говорится в плане мероприятий Минэкологии и природных ресурсов по снижению отрицательного влияния на окружающую среду пластиковых отходов, сказал заведующий сектором министерства Мехман Набиев.

«Международный опыт показывает, что после того, как эти пакеты станут платными, потребность в них сократится примерно на 95 процентов. Но продажа этих пакетов в магазинах не единственный способ сокращения их использования. Также предусматривается мероприятия по расширению производства альтернативных материалов, то есть пакетов из бумаги, мешковины и т.д», - сказал Набиев.