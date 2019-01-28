Президент Германии застрял в Эфиопии

Самолет правительства Германии сломался в Эфиопии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, неполадки произошли в системе подачи сжатого воздуха лайнера Airbus A340, названного в честь первого федерального президента ФРГ Теодора Хойса. Проблему пытаются устранить специалисты.

Из-за поломки немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин. В результате он и вся делегация из 55 человек вынуждены оставаться в отеле.

Deutsche Welle отмечает, что в 2014 году Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел Германии, также задерживался в Эфиопии из-за поломки самолета.