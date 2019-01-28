Украина начала продавать газ в Европу

Украинская энергетическая компания «ТАС Энергия страны» начала экспортировать газ в Европу. Об этом изданию EXPRO сообщил ее глава Максим Дмитрук. Это будет первым подобным случаем в истории Украины.

По словам Дмитрука, произведенные 30 января поставки в направлении Словакии были тестовыми. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

«Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран», — сказал Дмитрук. В планах украинской компании осуществить еще несколько тестов.