Трамп доволен переговорами по Афганистану

Переговоры идут хорошо в Афганистане после 18 лет боевых действий. Об этом президент США Дональд Трамп написал в микроблоге Twitter.

«Боевые действия продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой бесконечной войне. Скоро увидим, будут ли переговоры успешными», - отметил он.

Ранее специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил New York Times, что Соединенные Штаты и Талибан наметили контуры возможного мирного соглашения. Аналитики, однако, считают, что нет никаких признаков того, что талибы согласились на требования США.