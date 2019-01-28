Азербайджан повышает цены на газ для Грузии

SOCAR Georgia Gas (SGG, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана), основной поставщик природного газа в Грузию, объявила о повышении с 1 марта тарифа для коммерческих абонентов розничной сети на 10,5% - до 0,95 лари (около $0,36 по текущему курсу) за 1 куб. м, включая НДС, сообщают грузинские СМИ.

Новый тариф вступит в силу с 1 марта.

В сообщении отмечается, что SOCAR Georgia Gas Ltd, которая в течение уже многих лет осуществляет поставки и распределение природного газа по всей Грузии, к настоящему времени инвестировала более $300 млн в развитие газификации и газовой инфраструктуры в регионе, в результате чего дополнительно сотни тысяч семей и коммерческих объектов получили возможность пользоваться природным газом.

SGG создана в 2007 году для развития в Грузии рынка природного газа (как оптового, так и розничного). За эти годы компания включила в газовую сеть более 250 тыс. новых абонентов и в настоящее время обслуживает около 600 тыс. газовых абонентов страны. При этом уровень потерь газа в газораспределительной сети Грузии компания снизила почти в 10 раз - до 3%.

В 2018 году из Азербайджана в Грузию было поставлено 2,208 млрд кубометров газа, что на 22,8% больше, чем в 2017 году. Согласно балансу природного газа Грузии на 2019 год, республика планирует импортировать из Азербайджана 2 млрд 591,5 млн кубометров газа.