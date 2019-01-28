Китайский бизнес стал менее прибыльным

Сразу 20 китайских компаний в один день предупредили инвесторов о том, что прибыль по итогам 2018 года не оправдает их ожиданий, пишет Bloomberg.

В числе организаций, выпустивших предупреждения, оказались страховая компания China Life Insurance Co. и автоконцерн Chongqing Changan Automobile Co. В качестве причин они указали экономический спад в стране, изменения в законодательстве о бухучете и падение китайского фондового рынка в конце 2018 года.

Издание ожидает, что в течение недели об ухудшении годовых результатов объявят и другие фирмы — всего около 1800. Большая часть из них представляет технологическую, коммуникационную и финансовую отрасли.

Прибыль Chongqing Changan Automobile Co., по предварительным оценкам, по итогам 2018 года снизится на 93 процента, China Life Insurance Co. — на 70 процентов. Окончательные итоги года будут подведены в отчетности, публикуемой в конце марта.

В январе китайская экономика продемонстрировала спад восьмой месяц подряд из-за снижения глобального спроса и замедления инфляции. С августа индекс Шанхайской биржи упал на 22,6 процента. По словам опрошенных агентством экономистов, это свидетельствует о неэффективности предпринятых правительством мер по стимулированию бизнеса.