Иран показал противотанковые ракеты и беспилотники

Иран представил две противотанковые ракеты собственного производства. Как сообщает Tasnim, ракеты Toofan-3M и Toofan-7, были  представлены на выставке достижений вооруженных сил Ирана.

Обе ракеты представляют собой метательные снаряды, которые поражают бронетехнику сверху. Они обнаруживают цель с помощью электромагнитных и лазерных датчиков.

Были представлены также  беспилотники «Каман 12» и «Шахед-171».  «Каман 12» может взлетать с взлетно-посадочных полос с минимальной длиной 400 м, летать со скоростью 200 км в час в течение 10 часов, передает Mehr.

Иранский боевой беспилотник Shahed-171 оснащен 4 «умными» высокоточными ракетами.

1385 просмотров