Иран показал противотанковые ракеты и беспилотники
Иран представил две противотанковые ракеты собственного производства. Как сообщает Tasnim, ракеты Toofan-3M и Toofan-7, были представлены на выставке достижений вооруженных сил Ирана.
Обе ракеты представляют собой метательные снаряды, которые поражают бронетехнику сверху. Они обнаруживают цель с помощью электромагнитных и лазерных датчиков.
Были представлены также беспилотники «Каман 12» и «Шахед-171». «Каман 12» может взлетать с взлетно-посадочных полос с минимальной длиной 400 м, летать со скоростью 200 км в час в течение 10 часов, передает Mehr.
Иранский боевой беспилотник Shahed-171 оснащен 4 «умными» высокоточными ракетами.