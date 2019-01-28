Трамп продолжает требовать стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы участники переговоров в Конгрессе, работающие над компромиссным соглашением о безопасности границ, включили в него средства на строительство стены между Мексикой и южной границей США, передает AP.

Трамп написал в Твиттере, что если участники переговоров, «не обсудят или не рассмотрят строительство стены или физического барьера, они тратят свое время!»

Упорство Трампа по этому вопросу привело к частичному закрытию правительства на 35 дней. На прошлой неделе Трамп согласился на временную сделку, которая позволила возобновить работу правительства, пока переговорщики работают над долгосрочной сделкой по обеспечению безопасности границ.

Демократы категорически против стены.