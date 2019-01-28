Юморист Зеленский стал кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны от его партии «Слуга народа». Об этом сообщают «Украинские новости».

При этом отмечается, что Зеленского зарегистрировали несмотря на то, что тот в последнее десятилетие не проживал на территории Украины. По конституции страны кандидатом может стать гражданин Украины, проживающий на ее территории беспрерывно последние десять лет.

По данным издания, у Зеленского срок украинской прописки начинается с 14 августа 2009 года, а потому у комиссии нет информации о еще четырех месяцах.