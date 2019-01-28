Мадуро заявил о подготовке очередного заговора

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «военные дезертиры», бежавшие из страны в Колумбию, готовят заговор, передает РИА Новости.

«Мы сталкиваемся с заговорами, и мы побеждаем их каждый день. Группа военных дезертиров стала наемниками колумбийской олигархии и строит заговор в Колумбии, чтобы расколоть Боливарианские вооруженные силы», - заявил Мадуро в среду в ходе выступления перед военными.

Ранее Мадуро заявил, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии его убить, в случае, если с ним что-то произойдет, ответственными за это будут эти страны.