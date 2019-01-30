Российский сенатор поплатился за ссору с Кадыровым

Семья Арашуковых испортила отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на анонимный источник, близкий к местным властям.

Собеседник издания рассказал, что родственники Арашукова и Кадырова вместе руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства».

«Позднее между ними произошел серьезный конфликт, и дружба не просто закончилась, а трансформировалась во вражду», — сказал он и уточнил, что противостояние с Кадыровым стало определяющим в «падении» Арашуковых.

Рауль Арашуков, которого в прессе называют «газовым королем», занимает пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имеет большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.