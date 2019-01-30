Евросоюз отказался пересматривать условия Brexit
Согласованные ранее условия выхода Великобритании из Евросоюза пересматриваться не будут. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Туск отметил, что позиция ЕС по этому вопросу «понятна и последовательна». «Соглашение о выходе не подлежит пересмотру», — заключил он.
Голосование в британском парламенте по вопросу Brexit состоялось 15 января. Большинство проголосовало против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом. 17 января парламентарии отклонили вотум недоверия Терезе Мэй, однако правительству еще только предстоят переговоры с парламентом о новых условиях сделки с Брюсселем.
Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.