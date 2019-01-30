Сегодня день рождения основателя первой Республики Азербайджана

Прошло 135 лет со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики – Мамед Эмина Расулзаде.

В молодости он вместе с социал-демократами участвовал в создании организации «Гуммет». В 1909 году, спасаясь от преследований царского режима, эмигрировал в Иран. Некоторое время работал в этой стране главным редактором газеты «Иране-ноу», а после подавления революции уехал в Турцию.

В 1911 году он вступил в партию «Мусават» и через четыре года стал председателем центрального комитета этой партии.

В 1918 году Расулзаде вместе с Фатали ханом Хойским объявил о создании первой на Востоке республики - АДР.

В 1920 году после прихода к власти большевиков М.Э.Расулзаде покинул Азербайджан. С 1932 года начинается период его деятельности в Европе.

В эти годы он издает в Германии газету “İstiqlal” и журнал “Qurtuluş”. В Польше создает Азербайджанское национальное издательство, где выпускает на польском языке книгу "Азербайджан в борьбе за независимость".

М.Э.Расулзаде скончался 6-го марта 1955 года в Турции и похоронен на кладбище "Асри" в Анкаре.