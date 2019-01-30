Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
В Ингушетии задержали начальника штаба регионального МВД по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.
Отмечается, что начальника штаба задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД совместно с представителями управления ФСБ по региону.
«По данному факту руководством МВД по Ингушетии назначено проведение служебной проверки», — добавили в министерстве.
Если будет установлена вина подозреваемого, то он лишится поста в органах внутренних дел и понесет ответственность, установленную законом, подчеркнули в ведомстве.