Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – предоставляет предпринимателям уникальную возможность стать клиентами Банка, а также получать реквизиты открытого в онлайн режиме банковского счета без посещения филиалов Банка.

Данная услуга, позволяющая новым клиентам экономить свое время и всего за несколько минут дистанционно оформить заявку на открытие счета в различных валютах, предоставляется на азербайджанском рынке впервые и в настоящее время доступна для индивидуальных предпринимателей.

Предоставленное для клиентов решение отвечает минимальным требованиям и совершенствуется на постоянной основе. Впервые в Азербайджане, на основании предоставленного в электронном виде согласия клиентов, их личные данные выгружаются из информационной системы портала «Электронное Правительство» и, воспользовавшись данной услугой, они подтверждают с помощью электронной мобильной подписи «Asan İmza» необходимые документы, что позволит сэкономить время как клиентам, так и банку, без привлечения дополнительных ресурсов.

По словам Главного исполнительного директора и Председателя правления PASHA Bank г-на Талеха Кязымова, в рамках стратегии развития на период 2018-2020 гг. Банк активно разрабатывает и внедряет современные технологические решения на основе изучения бизнес-потребностей клиентов, и в скором времени обрадует своих клиентов, в том числе и другими цифровыми решениями.

«Основное внимание предпринимателей концентрируется на стратегическом управлении своего бизнеса, в виду чего экономия времени и возможность удаленного пользования банковскими услугами выходят на первый план. Уверен, что разработанное и внедренное PASHA Bank решение выведет отношения Банка и клиентов на новый уровень, чем будет реализован наш вклад в развитие цифровых решений в банковском секторе. Реализуемые нами в этой сфере инициативы также нацелены на поддержку исполнения «Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики», - подытожил Т. Кязымов.

Кроме того, в ближайшем будущем PASHA Bank предоставит возможность юридическим лицам стать клиентами банка и открывать банковские счета в онлайн режиме.

Воспользоваться данной услугой можно по этой ссылке.