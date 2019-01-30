Лев Аскеров 01:28

Помнится, когда я еще только начинал своё вхождение в журналистику, а это было в 60-х годах прошлого века, мне приходилось встречаться с широко известным тогда в Баку адвокатом Николаем Киркевичем. Его защитительные речи полные изумительного красноречия, сдобренного убедительными доводами, приводила нас, моих ровесников, в восторг. Мы старались бывать на всех процессах, где он принимал участие. И тут… Тот радужнsый флёр нашего восторга всегда и, как правило, после удара молоточка, провозглашавшего окончание судебного заседания, беспомощно гас в непонятной нам вязкости звучавшего вердикта.

Суд внимал не адвокату, а обвинителю. Он не слушал и голоса совести своей. Если не считать того, что требуемый прокурором срок судья мог убавить самое большее на год. Мог позволить себе и побольше, в случае закулисного и дурно пахнущего согласия с ним…Мол, как же так, товарищ Киркевич, ведь вы так красиво и логично разложили всё по полочкам, а на приговоре это никак не отразилось, возмущались мы. - Ребята, красиво подать свою точку зрения – далеко не главное. Dura lex, sed lex! То бишь, закон суров, но это закон, - лукаво улыбаясь, тушил он наши эмоции. Казалось, его не огорчало то, что суд оставался глух к его видению дела. Он всегда был спокоен и, по мудрому, ироничен. Всегда. За исключением одного из запомнившегося мне случая, когда он прямо-таки взорвался. Виной тому был вовсе не очередной из процессов, в котором вердикт никак не увязывался с отстаиваемой им позицией. К такому он уже привык и смирился. Виной тому стала, обнародованное партийным императором всея СССР Никитой Хрущёвым мнение, утверждавшее и осуждавшее такое негативное явление, как перепроизводство юристов, в которых страна никакой нужды не испытывает. И то было не просто его мнением – практически то была директива, поскольку всё сказанное боссом коммунистов воспринималось, как нормативный акт, требующий неуклонного продвижения в жизнь.

- Нонсенс! - комкая в руках одну из центральных газет, где поносились правоведы, кипел Киркевич. – К чему может придти государство без тех, кто ставит законы в жизнь и защищает их?! Эта установка, бьёт по всей правоприменительной и правоохранительной системе, которая и так оставляет желать лучшего. Взять хотя бы ту ничтожную роль, что в обойме процессуального механизма ныне отведена адвокатам. Нас превратили в статистов. Дескать, там, недоброжелатели из-за бугра, смотрите, наш обвиняемый имеет защиту. А какая она - вопрос уже другой… Это из наболевшего. Так сказать личного. А посмотри на то требование повзыскательней и сразу обратишь внимание, что порочность его гораздо масштабнее. Государственных размеров. Тут даден старт деградации самому основополагающему - Институту права. И не только. Лишь не компетентный не заметит, какой силы удар это требование наносит по всему народному хозяйству, которое развивается строго по букве принятой государством социалистической законности, а не по субъективному праву высокопоставленных чиновников… Старого юриста, как прорвало. Он долго и не без гнева крушил установившуюся на практике и не отвечающую пульсу текущей жизни систему правоохранительных и карательных реалий. Закончил он с уверенностью, что долго так продолжаться не может. - Рано или поздно всему этому придет конец! - заключая свой разнос, произносит он и не без уверенности добавляет: - Новые времена, а они, поверь мне, придут, поставят на ноги то, что было опрокинуто на голову… … - Сейчас как раз мы и живём в этом им предсказанном времени! – аж, привстав с места, воскликнул, слушавший мои давние воспоминания, Шаиг Мирзаев. - Всё становится с головы на ноги! Причём, заметьте, уже не первый год и не само собой, а по воле инициированных Президентом страны всеобъемлющих реформ! Ведь это же происходит на наших с вами глазах!..

…Будь он моим случайным словоохотливым и владеющим юриспруденцией попутчиком в автобусе или метро, я, конечно, удивился бы неожиданностью точно подмеченных им утверждений, но для себя, всё-таки, его пылкие фразы отнёс бы к особенностям темперамента, который мог и не владеть той глубиной затронутой на деле возникшей проблемы. Передо мной, однако, сидел совсем ещё молодой, на вскидку лет под сорок, доктор философии по юридическим наукам, а ныне руководитель известной и довольно востребованной предпринимателями страны консалтинговой и юридической фирмы. Поскольку он, Шаиг Мирзаев, не раз на нашем сайте размещал весьма резонансные публикации, я знал о нём гораздо больше. Во всяком случае, он не вдруг и как раньше говорили, отнюдь, не по «тапшу» свалился в кресло столь солидной фирмы. Теперь с мощным развитием бизнес-структур, оценивающих людей по степени профессионализма и опыта работы, понятие «тапш» стало архаикой. А его послужной список впечатлял и не мог не обратить на себя внимание заинтересованных лиц. Прежде, в должности юриста ему довелось поработать на фаянсовом заводе. Затем, служба в спецорганах, далее пошёл юристом в “Никойл Банк”. Некоторое время спустя он там был выдвинут на должность шефа солидного департамента, а дальше добрался до советника Председателя Правления. После, сменил свой статус на генерального директора транспортной компании «Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan ltd.”. Стажировки в Англии, где он увлеченно изучал корпоративное право и вникал в тонкости криминальных ухищрений, коими пользуются в бизнес практике, ему, управленцами «Inter Glass», было предложено на предприятие, выпускающего стеклотару, занять место исполнительного директора, позицию которой он позже сменил на статус генерального директора «AzLegal Consulting International Services ltd.”. Понятно, за спиной Мирзаева уже была школа. Школа опыта и новых знаний, отличающихся от тех, что вкладываются профессорами университетов и, которые, новым смыслом наполняли его научным видением, хозяйствующей в мире, коммерческой технологии. Так что совсем не случайно ему поступило предложение не только возглавить консалтинговую и юридическую фирму –“AzLegal Consulting International Services ltd.” -, но и стать партнёром её создателей. Ведь конкретный знаток, а не теоретик корпоративного, коммерческого, банковского, финансового и гражданского права, да ещё занимавшегося разрешением путаных хозяйственных споров – не мог быть не востребованным. И… И это тут же сказалось на качестве подобранного им персонала, который под его руководством, стал выгодно отличаться от прежнего, высокой степенью профессионализма, повлекшего за собой широкий диапазон охвата частных и государственных структур, содержащихся в многогранной обойме национальной рыночной экономики, затрагивающей интересы как малого и среднего бизнеса, так и хорошо известных далеко за пределами Азербайджана, крупных компаний. В разы выросло количество обращений за оказанием услуг напрямую отражающихся на эффективности, а точней, на финансовой составляющей их деятельности. Вместе с тем, фирма “Azlegal Consulting International Services ltd.” вошла в такие престижные клубы и организаций как Caspian Energy, AmCham, а сам шеф фирмы Шаиг Мирзаев входит в состав престижнейшего и пользующегося неоспоримой популярностью у признанных мировых коммерческих организаций, корпораций и кампаний - Лондонского клуба Institute of Directors. - Мы, я имею в виду семимильными шагами развивающуюся экономику страны, сейчас находимся на гребне того момента, - продолжал Мирзаев, - когда решительно ломается хребет всему старому и закосневшему. Да, модель и развитие правового обеспечения выстраивалась не так, как нужно. Роль адвоката, мягко говоря, была формальной. А сегодня в инициированных главой государства реформах чётко просматривается доминанта правового аспекта, обусловливающего поддержку и защиту социально-экономических преобразований в створе рыночных отношений. Именно по этой, скрытой между строк, государственной заявке министерство юстиции начало решительным образом перестраивать устоявшуюся и не отвечающую вызовам государственной политики, судебно-процессуальную систему. И эта, кардинальная, по сути, реорганизация, была начата с института адвокатуры. А потому совсем не случайно на должность Председателя Коллегии Адвокатов был предложен, а затем и избран руководитель "Бакинского Правового Центра" (Bakı Hüquq Mərkəzi) опытный и хорошо владеющий основополагающими правовыми направлениями деятельности доктор философии юридических наук Анар Багиров. И дело сдвинулось с мёртвой точки.

Вместе с обновлением состава Коллегии – привлечением молодых и грамотных юристов, коренным образом и на современный лад стали меняться подход, настрой и мировоззренческая философия этой структуры, что повлекло за собой и высокую ответственность судей и судов. Заметьте, ныне приоритетом в выборе судей стала личность адвоката – его профессиональная грамотность, широта правового мышления. Ведь прокурорские работники и следователи, которым отдавалось предпочтение облачиться в судейскую мантию, по роду своей деятельности, в отличие от адвокатов, психологически были нацелены на обвинительную грань рассматриваемых дел… Есть и другая позитивная сторона этого процесса, которую Анар Багиров методично проводит в жизнь. Она заключается в том, что существенно освобождает судопроизводство от непомерной нагрузки по рассмотрению массы гражданских дел и исков и нацеливает юристов на досудебное разрешение споров сэкономит и денежные ресурсы бизнесмена и существенным образом избавит от расходов суды. Ведь каждый иск принятый к производству предусматривает немалую трату бюджетных средств - канцтовары, технику, почту, электричество, занятость работников Суда и т.д. и т.п. А это если подсчитать, в годовом разрезе, выливаются в серьезную сумму. В Англии, положим, во избежание подобных затрат уже давно создан и хорошо развит институт барристеров. К чему, по идее, и ведет реформаторство Анара Багирова, делающего ставку на оптимизацию деятельности Коллегии Адвокатов… - Но, - упреждая мой вопрос, продолжал Мирзаев - происходящие принципиальные изменения в адвокатуре, на мой взгляд, всего лишь одна из существеннейших граней наметившейся тенденции, подчеркиваю, тенденции в правовой перестройки делового климата страны, который чётко прочитывается в проводимых в жизнь хозяйственно-структурных преобразований. Именно они то и выдвинули на передний план функциональную значимость теснейших связей и Института адвокатов, и таких фирм, как наша, с кузницей правоведов Бакинского Государственного Университета. Это стало основополагающим в налаживании конкретных контактов Коллегии и нашей фирмы с означенным ВУЗом, претерпевшим кадровое изменение, которое, в интересах государства, приоткрывает реальную надежду на необходимый позитив в наших отношениях. Во всяком случае, вверенная мне фирма ныне в этом плане ведет определённую работу по привлечению выпускников юрфака БГУ на стажировку с последующим их трудоустройством. И есть серьезная вера, что руководство Бакинского Университета проявит в этом заинтересованность! Без такого взаимодействия, обусловливающее всестороннее правовое обеспечение рыночной экономике, в условиях которой живёт страна, вряд ли возможно поставить её на правильные и надёжные рельсы эффективности. Тем более, что уже становится нормой, когда деловые люди, особенно солидные кампании, отказываются от старых подходов, когда можно было, переступая рамки нормативных требований, сорвать халявный куш. Теперь они заинтересованы в том, чтобы в их предпринимательских порядках был порядок. Чтобы комар носа не подточил к их бухгалтерии. Чтобы все штатные и внештатные сотрудники их промысла, работали бы по соответствующим трудовым договорам. Чтобы заключаемые ими контракты были бы качественными, а предлагаемые бизнес-проекты, отвечали дорожным картам, меморандумам и соглашениям, ибо дальнейшее их развитие будет находиться в прямой зависимости от степени грамотности означенных документов. Тут без въедливой помощи юриста, в хорошем понимании этого слова, никак не обойтись.