Эльнур Мамедов 01:49

В последнее время азербайджанская оппозиция вновь заразилась митинговым вирусом. Но, как это не раз бывало ранее, уже второй по счету в этом году санкционированный столичными властями митинг настолько «воодушевил» наших оппозиционеров, что оппоненты властей сразу пошли против полиции, пытаясь посеять новую смуту в стране, вызвать тревогу среди населения. А социально-экономические лозунги после первых же выступлений приобрели политическую окраску с требованием отставки законных властей, не способных, по их словам, улучшить благосостояние народа. И как всегда эти попытки были легко пресечены, порядок в городе нарушить не удалось. И на этом фоне по указанию президента Ильхама Алиева ОАО Baku Steel Company в Сумгаите начал строительство нового промышленного предприятия – сталеплавильного завода. Анонсирование строительства нового завода прозвучало еще в декабре прошлого года в ходе церемонии открытия после полной реконструкции Сумгаитского трубопрокатного завода. Значение этого завода для экономики страны настолько велико, что глава государства с особым вниманием ознакомился с новейшим технологическим процессом, которым обеспечен завод после реконструкции. По всему было видно, что новое производство не оставило президента безучастным.

А тут главе государства руководство компании доложило о новых возможностях. Они оказались настолько привлекательными, что глава государства дал соответствующие поручения как руководству самой компании, так и сопровождающим его министрам и главам других ведомств, направленным на выполнение в самые короткие сроки данной задачи. Вот так, не успели пустить в эксплуатацию один завод, как тут же поступила команда о необходимости строительства нового. Что же это были за предложения, которые президент не задумываясь распорядился реализовать? Их было всего два. Первое предложение предусматривало расширение производственной мощности пущенного в строй предприятия до 300 тысяч тонн в год. А второе предложение, к решению которого с учетом сложности его осуществления и материалоемкости, компания намеревалась приступить позже, предусматривало обеспечение полного технологического цикла, начиная от сталеплавильного процесса до производства готовых труб. Для малознакомых с металлургической сферой людей эти предложения может мало что говорят. И чтобы представить предстоящие компании масштабы работы приведем небольшие примеры. Так, для перевозки 300 тыс. тонн стального литья в год потребуется примерно около 10 тыс. железнодорожных вагонов. А полный технологический цикл от сталеплавильного процесса до производства готовых труб действительно представить себе трудно. Сумгаитцы хорошо помнят доставшийся им в наследство от бывшего СССР вечно чадящий трубопрокатный завод, раскинувшийся на сотнях гектарах, где работали тысячи людей. Но и этот завод сам не производил литьевую сталь.