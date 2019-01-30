Оппозиция протестует, Ильхам Алиев строит война миров
В последнее время азербайджанская оппозиция вновь заразилась митинговым вирусом. Но, как это не раз бывало ранее, уже второй по счету в этом году санкционированный столичными властями митинг настолько «воодушевил» наших оппозиционеров, что оппоненты властей сразу пошли против полиции, пытаясь посеять новую смуту в стране, вызвать тревогу среди населения. А социально-экономические лозунги после первых же выступлений приобрели политическую окраску с требованием отставки законных властей, не способных, по их словам, улучшить благосостояние народа. И как всегда эти попытки были легко пресечены, порядок в городе нарушить не удалось.
И на этом фоне по указанию президента Ильхама Алиева ОАО Baku Steel Company в Сумгаите начал строительство нового промышленного предприятия – сталеплавильного завода. Анонсирование строительства нового завода прозвучало еще в декабре прошлого года в ходе церемонии открытия после полной реконструкции Сумгаитского трубопрокатного завода. Значение этого завода для экономики страны настолько велико, что глава государства с особым вниманием ознакомился с новейшим технологическим процессом, которым обеспечен завод после реконструкции. По всему было видно, что новое производство не оставило президента безучастным.
А тут главе государства руководство компании доложило о новых возможностях. Они оказались настолько привлекательными, что глава государства дал соответствующие поручения как руководству самой компании, так и сопровождающим его министрам и главам других ведомств, направленным на выполнение в самые короткие сроки данной задачи. Вот так, не успели пустить в эксплуатацию один завод, как тут же поступила команда о необходимости строительства нового. Что же это были за предложения, которые президент не задумываясь распорядился реализовать?
Их было всего два. Первое предложение предусматривало расширение производственной мощности пущенного в строй предприятия до 300 тысяч тонн в год. А второе предложение, к решению которого с учетом сложности его осуществления и материалоемкости, компания намеревалась приступить позже, предусматривало обеспечение полного технологического цикла, начиная от сталеплавильного процесса до производства готовых труб.
Для малознакомых с металлургической сферой людей эти предложения может мало что говорят. И чтобы представить предстоящие компании масштабы работы приведем небольшие примеры.
Так, для перевозки 300 тыс. тонн стального литья в год потребуется примерно около 10 тыс. железнодорожных вагонов. А полный технологический цикл от сталеплавильного процесса до производства готовых труб действительно представить себе трудно. Сумгаитцы хорошо помнят доставшийся им в наследство от бывшего СССР вечно чадящий трубопрокатный завод, раскинувшийся на сотнях гектарах, где работали тысячи людей. Но и этот завод сам не производил литьевую сталь.
По воле отцов-основателей страны советов дашкесанская железная руда перевозилась из Азербайджана в Грузию. Выплавленная здесь на Руставском металлургическом комбинате сталь транспортировалась уже в Сумгаит, где и производилась конечная продукция - трубы. А теперь все это предстоит сосредоточить в одном заводе, на относительно небольшой территории. Не трудно догадаться, что все это потребует немало средств и времени. Средства и время действительно нужны, но не миллиарды долларов и годы строительных работ, как может подумать читатель. Разработанная компанией инвестиционная программа предусматривает сумму всего в 30 млн. долларов. Программа предусматривает инвестиционный период сроком 14 месяцев, а к реализации этой программы приступили уже в конце декабря прошлого года. В реализации данного проекта будет участвовать в общем 800 человек.
Да, с учетом того оборудования, которое здесь намечено установить, стоимость объекта и сроки его возведения действительно кажутся неправдоподобно малыми. Будь завод государственным, возможно, его действительно строили бы в течение нескольких лет, да и обошелся бы он в сотни миллионов долларов – наши чиновники то ли из-за лени, то ли по другим причинам умеют раздувать сроки и стоимость строящихся объектов. Можно привести много примеров, когда, скажем, обычная школа без особых хитростей строится годами и обходится государству в 5-8 млн. манатов. А тут владелец – частная компания, умеющая и по достоинству ценящая как время, так и деньги.
А оборудование нового сталеплавильного завода действительно сложное и дорогое. Главные из них, конечно, 40-тонная дуговая сталеплавильная печь и двухручьевая машина непрерывного литья заготовок радиусом 12 м, оснащенная системой магнитного перемешиванием жидкой стали в гильзе, а также технологией закрытого литья жидкой стали. Высокоочищенную сталь для производства бесшовных труб поможет получить агрегат - вакууматор для удаления неметаллических включений в вакуумной среде с продувкой жидкой стали аргоном. Предстоит установить здесь также печь-ковш для внепечной обработки стали с применением инертного газа и другую печь-ковш (5 МВА) и фильтрокомпенсирующее устройство для предотвращения помех в электросети. После перечисления столь сложных систем говорить о привычных мостовых кранах грузоподъемностью 60, 40 и 15 тонн, мощных трансформаторах и другого оборудования, в том числе и экологического направления, как-то даже неудобно.
Но все это позволит новому заводу обеспечить 550 новых рабочих мест. После ввода его в эксплуатацию более чем втрое будет увеличен экспортный потенциал предприятия - с 60 тыс. тонн до 200 тыс. тонн труб в год. Кроме того будет возможно экспортировать около 100 тыс. тонн трубной заготовки. То есть завод, вложив три десятка миллионов долларов, сможет ежегодно получать сотни миллионов долларов дохода от экспорта. А ведь есть еще внутренние потребности…
Власть и оппозиция. В идеале они должны дополнять друг друга в самом главном – служении народу. Но в нашей стране они живут и действуют в разных мирах. Власть строит для народа, делает все для улучшения его благосостояния. А оппозиция строит свою деятельность на нигилизме, априори отвергая власть от имени народа. Кому отдаст предпочтение народ – догадаться не сложно…