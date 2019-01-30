Активисты Народного фронта Азербайджана остались под арестом
Арестованные за правонарушения в ходе митинга оппозиции 19 января активисты ПНФА остались под арестом.
Как стало известно haqqin.az, сегодня апелляционный суд рассмотрел жалобы арестованных Сагифа Гурбанова, Ниджата Абдуллазаде, Аяза Магеррамли, Паши Умудова, Намика Аббасалиева, Ниджата Низамова и Рамида Нагиева.
Апелляционный суд отклонил их жалобы, и активисты ПНФА остались под арестом.
Напомним, что 19 января на стадионе «Мехсул» состоялся митинг оппозиции в защиту арестованного блогера Мехмана Гусейнова. По информации МВД, на митинге участвовали 2800 человек. За нарушение общественного порядка был арестован ряд активистов ПНФА, «Мусават» и других партий, которые были привлечены к административному наказанию в виде ареста до 30 суток.