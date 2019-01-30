Северный Кипр отказался ехать в Карабах на футбольный турнир непризнанных

Отдел спорта 09:56

Футбольная команда Турецкой Республики Северного Кипра отказалась от участия в так называемом Кубке Европы по футболу среди непризнанных образований, который пройдет в июне этого года на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе. По сообщению СМИ Северного Кипра, местная сборная не будет участвовать в соревновании из-за того, что его организовывают армяне на захваченных землях Азербайджана.

В отсутствие турецких футболистов в розыгрыше примут участие 12 команд, среди которых так называемые «сборные» Карабаха, Донецка, Луганска, Абхазии, Южной Осетии и т.д. Есть среди участников и Западная Армения, что является открытым намеком на территориальные претензии к Турции. Подобного рода турниры проводятся под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA). Предстоящее соревнование станет третьим европейским чемпионатом среди непризнанных. Первые два были проведены в 2015 и 2017 годах соответственно в Венгрии и на Северном Кипре.