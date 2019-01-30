Северный Кипр отказался ехать в Карабах на футбольный турнир непризнанных
Футбольная команда Турецкой Республики Северного Кипра отказалась от участия в так называемом Кубке Европы по футболу среди непризнанных образований, который пройдет в июне этого года на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.
По сообщению СМИ Северного Кипра, местная сборная не будет участвовать в соревновании из-за того, что его организовывают армяне на захваченных землях Азербайджана.
В отсутствие турецких футболистов в розыгрыше примут участие 12 команд, среди которых так называемые «сборные» Карабаха, Донецка, Луганска, Абхазии, Южной Осетии и т.д. Есть среди участников и Западная Армения, что является открытым намеком на территориальные претензии к Турции.
Подобного рода турниры проводятся под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA). Предстоящее соревнование станет третьим европейским чемпионатом среди непризнанных. Первые два были проведены в 2015 и 2017 годах соответственно в Венгрии и на Северном Кипре.
Примечательно, что ни в одном из этих турниров команда сепаратистов Нагорного Карабаха участия не принимала. Она сыграла лишь на первом чемпионате мира в 2014 году, где провела два матча и потерпела два поражения. После этого представители самопровозглашенного режима в соревнованиях CONIFA не выступали, видимо, не сумев собрать достойную команду даже для турниров столь низкого уровня.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в ФИФА и УЕФА, выразив свое крайне негативное отношение к проведению подобных соревнований на оккупированных территориях Азербайджана.
«CONIFA, созданная в 2013 году в Швеции, проводит соревнования среди федераций, не являющихся членами ФИФА, - говорилось в заявлении АФФА. – В первом чемпионате мира, организованном в 2014 году, участвовала и команда непризнанного Нагорного Карабаха. Тогда АФФА оперативно отреагировала на это, отправив протесты в ФИФА, УЕФА, CONIFA и Федерацию футбола Швеции, так как турнир проводился на территории этой страны.
Членами CONIFA являются самопровозглашенные «государства», непризнанные мировым сообществом, а также не претендующие на независимость территориальные образования и команды различных диаспор».