Нефть продолжает дорожать

При этом некоторое смягчение курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка.

По итогам января цены на нефть Brent, вероятно, вырастут самыми быстрыми темпами с апреля 2016 года, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. С начала месяца Brent подорожала почти на 16%.

Вместе с тем прирост цены WTI, вероятно, будет рекордным для января за всю историю наблюдений: котировки взлетели более чем на 20%.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на 58 центов (0,94%), до $62,23 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 38 центов (0,70%) - до $54,61 за баррель.

По итогам торгов накануне нефть Brent выросла в цене на $0,33 (0,54%) - до $61,65 за баррель, а WTI подорожала на $0,92 (1,73%), до $54,23 за баррель.