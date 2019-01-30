В Конгрессе хотят ограничить доступ Трампа к ядерному оружию

В Конгресс США внесены два предложения по ограничению использования ядерного оружия, сообщили в пресс-службах авторов инициатив, передает РИА Новости.

Согласно информации, сенатор и претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми. Политики посчитали подобную политику «устаревшей и опасной», так как единственная цель ядерного арсенала США — сдерживание.

Помимо этого, сенаторы Тед Лье и Эд Марки внесли законопроект, запрещающий президенту США наносить предупреждающий ядерный удар без разрешения Конгресса.

Отмечается, что подобные инициативы предлагаются уже не впервые. Особенно популярными они стали после прихода к власти Дональда Трампа.