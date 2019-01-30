Новый король Малайзии взошел на престол
Новый король Малайзии, наследный правитель центрального малайзийского штата Паханг султан Абдулла Ахмад Шах взошел на престол, передает Anadolu.
После отречения от престола предыдущего короля Мухаммеда V 24 января на Конференции глав девяти штатов новым королем Малайзии был избран Абдулла Ахмад Шах.
Новый король принес присягу во дворце в Куала-Лумпуре.
Абдулла стал 16-м королем Малайзии. Заместителем Верховного правителя Малайзии избран правитель штата Перак султан Назрин Шах.
По конституции Малайзии, королями каждые пять лет на ротационной основе становятся султаны и раджи девяти штатов страны. Мухаммад V стал королем Малайзии в апреле 2016 года.