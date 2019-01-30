Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах с армией Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, рассказал в своей статье в New York Times о тайных встречах с представителями военных боливарианской республики, пишет Коммерсант.

«У нас были тайные встречи с военнослужащими и силами безопасности. Мы предложили амнистию всем тем, кто признан невиновным в преступлениях против человечности»,— заявил Гуайдо, добавив, что прекращение военной поддержки Николаса Мадуро «имеет решающее значение для перемен в правительстве».

Кроме того, Гуайдо сказал, что уже попросил ООН и ряд других международных организаций предоставить боливарианской республике поддержку в «смягчении последствий гуманитарного кризиса».