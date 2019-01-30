Джон Керри: США могут не пережить еще одного президентского срока Трампа
Бывший госсекретарь США Джон Керри в письмах с просьбой о предоставлении средств на нужды Демократической партии утверждает, что страна может не пережить победы Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, сообщил журналист телеканала Fox News Шон Хеннити, передает ТАСС.
Он опубликовал на своем сайте выдержки из одного из таких посланий.
«Трамп, полностью пренебрегая дипломатией, компрометирует нашу страну на мировой арене и подрывает основы нашей демократии», - считает Керри.
«Наша демократическая система может не пережить еще одного четырехлетнего срока правления Дональда Трампа, и единственный способ, которым мы можем прекратить этот внутренний хаос, - выигрывать выборы по всей стране в этом году и избрать демократа в Белый дом в 2020 году», - подчеркивает экс-госсекретарь.