Нынешняя Формула-1 в Баку обойдется в $60 миллионов

«Гонка в Азербайджане будет стоить уже около $60 миллионов. При этом каждый следующий этап, согласно правилам, введенным еще при Берни Экклстоуне (до 2017 года именно он руководил «Формулой-1»), стоит на 5–10% дороже предыдущего», - пишет издание.

В Лондоне накануне состоялась встреча участников Ассоциации промоутеров гонок «Формулы-1», объединяющей организаторов 16 из 21 гонки чемпионата (в FOPA не входят промоутеры Гран-при России, Монако, Бахрейна, Абу-Даби и Японии).

Ассоциация «выразила обеспокоенность будущим самой престижной гоночной серии мира и призвала ее владельца, американскую компанию Liberty Media, к более гибкому подходу в отношениях с устроителями этапов. Суть претензий FOPA сводится к тому, что она хотела бы значительно снизить ежегодные платежи за право проведения гонок. «Нельзя исключать, что, если сторонам не удастся договориться, ряд этапов уже в 2020 году может прекратить существование», - пишет «Коммерсант».

«Мы обеспокоены направлением, в котором развивается «Формула-1», а потому нам нужно было заявить о своей общей позиции. Сейчас у меня есть ощущение, что нас могут услышать», - отметил глава FOPA Стюарт Прингл, предупреждавший ранее, что, если ничего не изменится, гонки «Формулы-1» придется проводить на второсортных автодромах.

Точная стоимость промоутерских контрактов не разглашается. За право проведения Гран-при Италии его промоутеры в 2019 году заплатят $24 млн. Что касается России, то ей, по неофициальным данным, проведение гонки в Сочи обходится примерно в $45 млн в год. Это значительно выше, чем средний показатель, составляющий, опять же по неофициальным данным, $30,7 млн. Но как раз у российской стороны к Liberty Media претензий нет. Заместитель гендиректора АНО «Росгонки» Сергей Воробьев назвал подход FOPA неконструктивным и отметил, что все возникающие вопросы можно решать с владельцами серии в рабочем порядке.

По данным издания, устроители других этапов настроены не так миролюбиво и готовы в крайнем случае не продлевать соглашения с Liberty Media.

«А ведь уже в 2019 году истекают контракты на проведение Гран-при Италии, Испании, Мексики, Германии и Великобритании. Их организаторы согласны продолжить сотрудничество только при условии значительного удешевления промоутерских контрактов. В частности, организаторы итальянского этапа хотели бы платить не более $15млн в год при условии, что будет отменена практика ежегодного удорожания контракта», - подчеркивает «Коммерсант».