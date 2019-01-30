Растет число пользователей предложения Qutu от Nar

Число пользователей предложения Qutu от Nar, самого молодого и самого инновационного оператора мобильной связи, быстро растет. Qutu предоставляет мобильные и домашние услуги в комплекте.

Таким образом, за один год число пользователей Qutu увеличилось в два раза. Основными причинами такого роста являются высокое качество обслуживания, выгодная цена и предложение, широкая зона покрытия и постоянная связь с клиентами.

Отметим, что Qutu сочетает в себе волоконно-оптический интернет и цифровое телевидение для дома, минуты звонков по всей стране и услуги мобильного интернета. Абоненты Qutu не только пользуются инновационными услугами, но и имеют возможность экономить время и деньги. Кроме того, пользователи экономят до 50% на расходах на связь.

Принимая во внимание пожелания и требования абонентов, предложение Qutu состоит из пяти различных пакетов. Таким образом, Nar предоставляет клиентам доступ к более чем 240 телеканалам, включая 50 каналов в HD качестве, высокоскоростной оптоволоконный интернет, минуты разговора по всей стране, мобильный интернет-трафик и бонусные SMS-сообщения.

Пользователи Qutu платят за все эти услуги только одному оператору. Кроме того, сделав предоплату при подключении к предложению Qutu, клиенты смогут получить бесплатный ТВ-тюнер и Wi-Fi-роутер, необходимые для подключения к услугам цифрового телевидения и интернету.

Отметим, что Qutu стал первым продуктом на рынке связи Азербайджана, предлагающим волоконно-оптический интернет, цифровое телевидение и услуги мобильной связи в одном пакете.  Продукт Qutu предлагается оператором Nar, совместно с интернет-провайдером CityNet.

Чтобы воспользоваться предложением, получить информацию о зоне охвата и заказать пакет в режиме онлайн, достаточно посетить сайт qutu.nar.az.  В случае необходимости абоненты могут также обращаться в специальную круглосуточную службу поддержки.

Чтобы связаться со службой поддержки абонентов Qutu, нужно всего лишь позвонить по номеру 771 (с номеров Nar) или (012) 444 07 71 (со стационарных телефонов).

482 просмотров