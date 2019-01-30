Растет число пользователей предложения Qutu от Nar

Таким образом, за один год число пользователей Qutu увеличилось в два раза. Основными причинами такого роста являются высокое качество обслуживания, выгодная цена и предложение, широкая зона покрытия и постоянная связь с клиентами.

Число пользователей предложения Qutu от Nar, самого молодого и самого инновационного оператора мобильной связи, быстро растет. Qutu предоставляет мобильные и домашние услуги в комплекте.

Отметим, что Qutu сочетает в себе волоконно-оптический интернет и цифровое телевидение для дома, минуты звонков по всей стране и услуги мобильного интернета. Абоненты Qutu не только пользуются инновационными услугами, но и имеют возможность экономить время и деньги. Кроме того, пользователи экономят до 50% на расходах на связь.

Принимая во внимание пожелания и требования абонентов, предложение Qutu состоит из пяти различных пакетов. Таким образом, Nar предоставляет клиентам доступ к более чем 240 телеканалам, включая 50 каналов в HD качестве, высокоскоростной оптоволоконный интернет, минуты разговора по всей стране, мобильный интернет-трафик и бонусные SMS-сообщения.

Пользователи Qutu платят за все эти услуги только одному оператору. Кроме того, сделав предоплату при подключении к предложению Qutu, клиенты смогут получить бесплатный ТВ-тюнер и Wi-Fi-роутер, необходимые для подключения к услугам цифрового телевидения и интернету.

Отметим, что Qutu стал первым продуктом на рынке связи Азербайджана, предлагающим волоконно-оптический интернет, цифровое телевидение и услуги мобильной связи в одном пакете. Продукт Qutu предлагается оператором Nar, совместно с интернет-провайдером CityNet.

Чтобы воспользоваться предложением, получить информацию о зоне охвата и заказать пакет в режиме онлайн, достаточно посетить сайт qutu.nar.az. В случае необходимости абоненты могут также обращаться в специальную круглосуточную службу поддержки.

Чтобы связаться со службой поддержки абонентов Qutu, нужно всего лишь позвонить по номеру 771 (с номеров Nar) или (012) 444 07 71 (со стационарных телефонов).