Европа нашла способ обойти антииранские санкции США

Согласно информации, механизм для расчетов с Ираном будет носить название INSTEX - "Инструмент для поддержки торговых обменов"

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Бахрам Касеми сказал, что создание механизма слишком затянулось. Первоначально в ЕС заявляли, что работа может быть завершена до конца декабря 2018 года.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США.

Напомним, 7 августа прошлого года США ввели часть санкций против Ирана с целью довести экспорт иранской нефти до нуля и призвали ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные же санкции в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.