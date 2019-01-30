Армения закупила у России новейшие истребители

Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в минобороны страны в ответ на запрос Sputnik Армения.

О количестве самолетов и сумме сделки в минобороны Армении не уточнили, сославшись на секретность данных. Часть информации, по сообщению ведомства, будет опубликована на соответствующих этапах реализации сделки.

О том, что процесс приобретения самолетов близок к завершению, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил на встрече с российскими журналистами 1 декабря прошлого года. Тогда же он сообщил, что на стадии завершения и переговоры о поставках вооружений в рамках российского кредита в 100 миллионов долларов.

Су-30СМ – многоцелевой истребитель российского производства. Благодаря своим техническим и летным характеристикам Су-30СМ относится к поколению 4++. Главная задача этой машины – завоевание господства в воздушном пространстве. Он способен выполнять поставленные задачи вне зависимости от погодных условий и времени суток. Кроме воздушных целей, может эффективно поражать наземные объекты, а также проводить разведку и передавать данные о предполагаемых целях другим самолетам группы.