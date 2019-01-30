Трамп разругался с разведкой

«Сотрудники разведки кажутся чрезвычайно амбивалентными и наивными, когда разговор заходит об опасности Ирана. Они не правы!» - заявил он, напомнив, что когда он стал главой государства, Тегеран создавал проблемы всему Ближнему Востоку и другим регионам.

«С тех пор как ядерная сделка с Ираном была расторгнута, они ведут себя по-другому», - отметил он.

Трамп также заявил, что иранцы продолжают проводить ракетные испытания, а ослабление экономики — единственное, что их сдерживает.

«Может, сотрудникам разведки стоит вернуться в школу!» - написал лидер в своем Twitter.

Заявления Трамп сделал после того, как во вторник, 29 января, в сенате выступили директор ЦРУ Джина Хаспел, глава ФБР Кристофер Рэй и начальник национальной разведки Дэн Куатс. По их словам, Иран придерживается положений ядерного соглашения 2015 года и не развивает ядерную программу.

Трамп также раскритиковал разведку из-за ситуации с Северной Кореей и ИГ. Он отметил, что с тех пор как он пришел к власти, боевики в Сирии утихомирились, а халифат вскоре будет полностью уничтожен. В то же время он отметил, что отношения США и КНДР сейчас лучше, чем когда-либо. «Нет ядерных испытаний, вернули останки погибших солдат, обмен пленными. Заметные сдвиги в ядерном разоружении», - написал он.

В то же время, по данным американских спецслужб, террористы все еще активны на территории Сирии, а Северная Корея продолжает испытания на тайных полигонах.