При обысках у арестованного накануне по обвинению в участии в преступном сообществе и двух убийствах сенатора Рауфа Арашукова и его родственников правоохранители нашли целую коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму наличных денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что российскому сенатору вменяют особо тяжкие преступления - участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".