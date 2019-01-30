В Дагестане обыскали сотни газовых предприятий

В Дагестане на предприятиях газовой сферы прошли массовые обыски, которые коснулись почти 1000 объектов, пишет РИА Новости.

Согласно информации, прокурор республики Денис Попов заявил, что ведомство ранее выявило многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ. Только жители Карабудахкентского района оказались должны более 422 млн рублей.

После этого прокуратура, МВД и УФСБ провели проверку в Каякентском районе. Как оказалось, действовали «преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств», оплаченных потребителями за газ.

Расследуются восемь уголовных дел, фигурантами стали в том числе руководители газоснабжающей организации.

В ведомстве также заявили, что у чиновников в Дагестане за минувший год в рамках борьбы с коррупцией было арестовано имущество более чем на 2 млрд рублей.