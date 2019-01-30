В Украине братьев Шириновых наградили за героизм

Проживающих в Украине братьев Умуда и Сабира Шириновых, которые, рискуя жизнью, вытащили из горящего автомобиля семью из трех человек, наградили в Николаевском областном совете. Азербайджанцам вручили государственную награду страны - Крест Святого Николая, сообщает haqqin.az со ссылкой на fakty.ua.

«Я хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые Умуд и Сабир, - обратилась к братьям председатель областного совета Виктория Москаленко. - Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни».

Также сообщается, что кандидатуры братьев Шириновых будут предложены для участия в акции «Герой-спасатель года».

«Мы бросились на помощь плачущему ребенку, а получилось, что спасли всю семью», - вспоминают Умуд и Сабир Шириновы события, произошедшие вечером 19 января, когда при въезде в Николаев у проезжавшего грузовика оторвался прицеп и сбил с трассы внедорожник, который затем перевернулся.

«Мы ехали с работы и увидели на дороге аварию, - говорит Сабир. - Заметили, что впереди, в ста метрах, перевернутая машина и фура стоит рядом. Вышли из автомобиля и пошли выяснять, что случилось».

«Я услышал, что в перевернувшейся машине кричит ребенок, - рассказывает Умуд. - Внутри был виден огонь. А все двери авто заклинило, и открыть их оказалось невозможно. Стали бить кулаками в стекла… Конечно, это было бесполезно. И тогда мы решили проникнуть внутрь через багажник. Пришлось выломать дверь. Удалось. Достали ребенка. Потом его маму. Оставался лишь отец, который был за рулем. Скажу честно, видя, что огонь уже подбирается к газовому баллону, в какой-то момент я засомневался и спросил брата: «Может, все-таки хватит? Мы сделали все что могли…». Ведь у нас самих семьи. Если все тут взорвется, мы погибнем. Но мы засомневались лишь на мгновение. Рискнули, остались и вытащили мужчину из салона».