В Украине братьев Шириновых наградили за героизм
Проживающих в Украине братьев Умуда и Сабира Шириновых, которые, рискуя жизнью, вытащили из горящего автомобиля семью из трех человек, наградили в Николаевском областном совете. Азербайджанцам вручили государственную награду страны - Крест Святого Николая, сообщает haqqin.az со ссылкой на fakty.ua.
«Я хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые Умуд и Сабир, - обратилась к братьям председатель областного совета Виктория Москаленко. - Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни».
Также сообщается, что кандидатуры братьев Шириновых будут предложены для участия в акции «Герой-спасатель года».
«Мы бросились на помощь плачущему ребенку, а получилось, что спасли всю семью», - вспоминают Умуд и Сабир Шириновы события, произошедшие вечером 19 января, когда при въезде в Николаев у проезжавшего грузовика оторвался прицеп и сбил с трассы внедорожник, который затем перевернулся.
«Мы ехали с работы и увидели на дороге аварию, - говорит Сабир. - Заметили, что впереди, в ста метрах, перевернутая машина и фура стоит рядом. Вышли из автомобиля и пошли выяснять, что случилось».
«Я услышал, что в перевернувшейся машине кричит ребенок, - рассказывает Умуд. - Внутри был виден огонь. А все двери авто заклинило, и открыть их оказалось невозможно. Стали бить кулаками в стекла… Конечно, это было бесполезно. И тогда мы решили проникнуть внутрь через багажник. Пришлось выломать дверь. Удалось. Достали ребенка. Потом его маму. Оставался лишь отец, который был за рулем. Скажу честно, видя, что огонь уже подбирается к газовому баллону, в какой-то момент я засомневался и спросил брата: «Может, все-таки хватит? Мы сделали все что могли…». Ведь у нас самих семьи. Если все тут взорвется, мы погибнем. Но мы засомневались лишь на мгновение. Рискнули, остались и вытащили мужчину из салона».
Спустя минуту внедорожник вспыхнул как факел - взорвался газовый баллон. Однако люди были спасены.
«Будучи в шоке от случившегося, женщина попросила показать ей мальчика, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, — продолжает Умуд Ширинов. – А еще (улыбается), чтобы я свою шапку ему надел, что я и сделал».
Оказалось, что пострадавшая семья - из Херсона. Ехали в Николаев. Больше всех пострадала женщина, которую доставили в реанимацию больницы скорой помощи и сделали операцию. Мальчик находится на лечении в Николаевской областной клинической детской больнице. Его отец серьезных травм не получил.
На следующий день после случившегося братья Шириновы позвонили в больницы, где находились спасенные ими люди. Проведали их. Пообещали и дальше помогать семье. Ведь в машине сгорели и документы, и деньги…
Происшедшее прокомментировал и заместитель председателя областного Конгресса азербайджанцев Адиль Бабаев:
«С Божьей помощью братья Шириновы спасли молодую семью. Когда остальные равнодушно смотрели, как горит автомобиль, Умуд и Сабир проявили свой человеческий и гражданский долг и совершили подвиг. Ведь в любую секунду газовый баллон мог взорваться.
После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты. Когда скорая помощь забрала людей в больницу, братья Шириновы не успокоились и оказали материальную помощь, и по сей день они помогают пострадавшим. У братьев Шириновых тоже есть семьи, и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области.
Однако странно, что о подвиге наших ребят многие СМИ и пресс-службы почему-то умолчали (изначально о случившемся стало известно лишь из соцсетей). Ведь они тоже горожане. Мы уважаем обычаи, традиции, культуру, языки, вероисповедание всех национальностей. Нет плохих или хороших наций. Когда азербайджанцы совершают какое-то преступление или правонарушение, сразу об этом говорят СМИ, что совершили «лица кавказской национальности». А вот о хорошем почему-то говорят не сразу или умалчивают.
Братья Умуд и Сабир Шариновы! Мы вами гордимся, низкий вам поклон. За проявленное милосердие ради спасения человеческих жизней Бог вас наградит».