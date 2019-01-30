Самое эффективное лекарство от рака обещают создать в Израиле

Группа израильских ученых нашла способ лечения онкологических заболеваний. По мнению ученых, лекарство от рака может появиться уже в течение этого года, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что у препарата будет минимум побочных эффектов и доступная цена.

"Наше лечение от рака начнет действовать с первого дня и продлится несколько недель. Лекарство будет иметь минимальные побочные эффекты и стоить меньше, чем остальные существующие на рынке препараты", - сказал председатель совета директоров компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi) Дан Эридор.

Препарат под названием MuTaTo (многоцелевой токсин) можно считать антибиотиком для борьбы с раком. Предполагается, что препарат будет воздействовать исключительно на раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.