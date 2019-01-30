Захарова: «Россия приветствует политические контакты между Ереваном и Баку»

Россия приветствует недавние политические контакты между Ереваном и Баку. Об этом сказала в четверг на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша позиция по нагорно-карабахскому конфликту не претерпела изменений. Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно, и мне кажется, качественно.

Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях. Мы слышали те конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу, и мы считаем, что это правильный путь для продвижения вперед», - сказала Захарова.