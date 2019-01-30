Матч чемпионата Франции по футболу между командами «Нант» и «Сент-Этьен» был приостановлен в память о форварде Эмилиано Сале, который, скорее всего, погиб при крушении самолета, едва уйдя из французского клуба, сообщает Eurosport.

На 9-й минуте (в честь игрового номера Салы) арбитр Франк Шнайдер прервал игру, а фанаты стоя устроили овацию. Наставник «Нанта» Вахид Халилходжич не смог сдержать слез от нахлынувших эмоций.

Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш. Обломки самолета Салы были найдены накануне возле французского побережья.