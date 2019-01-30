CNN назвал Путина «тайным советником» Трампа

Эксперты CNN обсуждали разговор тет-а-тет Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года. Об этом ранее написала газета Financial Times со ссылкой на собственные источники с российской стороны. По их данным, на встрече не было помощников, стенографистов или переводчиков. Как отмечалось, диалог длился около 15 минут, во время которых лидеры в том числе обсудили ситуацию в Сирии и инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

«Трамп относится к Путину как тайному советнику по национальной безопасности в данном случае. Он проводит с ним времени больше наедине и разговаривает с ним на чувствительные темы, получает от него информацию, предоставляя информацию и российскому правительству, которой нет даже у его команды», — говорилось в эфире.

Таким образом, Трамп самостоятельно предоставляет все больше возможностей для манипуляций в отношении него с российской стороны, отмечается в материале CNN.