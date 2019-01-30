По информации газеты «Сабах», при расследовании этого убийства жандармы раскрыли целую серию убийств, за которыми стояла кровная вражда двух азербайджанских семей.

Стамбульская полиция задержала гражданина Азербайджана Сахиба М., подозреваемого в убийстве своего соотечественника Гянджали Алиева. Преступник был задержан в одной из стамбульских клиник, куда он привез на лечение своего сына. Вместе с ним были задержаны Туран М. и Ришал Х.

Как выяснилось, в 2015 году старший брат Сахиба М. был убит уроженцами Азербайджана Натиком Г. и Японом Г. В 2017 году в районе Газиосманпаша Сахиб М. убил Мисирхана Алиева, которого подозревал в убийстве своего старшего брата.

22 августа 2018 года был убит еще один родственник Сахиба М. Рамиль Мамедов. Обвиняемый в этом убийстве Асиф А. был задержан.

На этом убийства не закончились. В октябре 2018 года был убит некий Рухиль Агаев. Убийцами оказались братья Гасым М. и Мубариз М., которые приходятся родственниками Сахибу М.

Задержанный Сахиб М. отрицает свою вину в убийстве Гянджали Алиева. Задержанные вместе с ним Туран М. и Ришал Х. отпущены на свободу. Вместе с тем турецкая полиция продолжает расследование серии убийств членов двух враждующих азербайджанских семей.