Власти Канады объявили, что вывезут до половины дипломатов из своего посольства на Кубе из-за зарегистрированных с начала 2017 года 14 случаев загадочной болезни, которая поражает мозг, сообщает The Guardian.

Отмечается, что состав канадских дипломатов на Кубе планируется сократить с 16 до восьми. Их семьи решили вывезти с острова еще в апреле 2018 года. Ожидается, что в Гаване по-прежнему будет находиться посол, а канадцам будут доступны все консульские услуги.

Как заявляют в правительстве страны, нет никаких свидетельств о заболевших среди канадских туристов.

Власти Кубы с самого начала сотрудничают с канадскими чиновниками и «разочарованы» происходящим. Тем не менее загадочная болезнь могла отразиться на отношениях Кубы с США, которые, как утверждает издание, заметно испортились с тех пор, как в 2015 году две страны восстановили полные дипломатические отношения.

Канада сотрудничает с американскими чиновниками по вопросу загадочной болезни. Первоначальные версии США касались звуковой атаки на дипломатов. В Канаде пока сообщают, что у них нет достаточной информации, чтобы утверждать о причинах или указывать на тех, кто может за этим стоять.