Синоптики о погоде на первый день февраля
В первый день февраля в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем перейдет в южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны дожди. Местами туман. Прогнозируется западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.