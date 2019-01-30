В Москву из Венесуэлы вернулся загадочный самолет

Из Каракаса в Москву вернулся самолет Boeing 777, прибывший с неизвестной целью в Венесуэлу без пассажиров, пишет Дойче велле.

По данным венесуэльского парламента, власти в Каракасе намеревались вывезти на российском Boeing 777 из страны 20 тонн золота из золотых резервов.

В свою очередь Reuters со ссылкой на очевидца сообщает, что самолет Nordwind вылетел из Венесуэлы в 04:52 по местному времени 30 января. Кроме того, агентство сообщило о другом российском рейсе, прибывшем в Венесуэлу несколько ранее с промежуточной посадкой на Островах Зеленого Мыса. Речь идет о грузовом Boeing 757.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о самолете Nordwind.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу, прибыл из Москвы в Каракас 28 января. По данным СМИ, пассажиров на его борту не было, зато в нем находились сразу два экипажа.