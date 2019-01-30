Алхас Исмайлов 14:34

Судя по числу зарегистрированных кандидатов – 24, президентские выборы в Украине станут рекордными для страны по претендентам на самый высокий пост. Среди них молодые и бывалые, прошедшие не одну гонку политики, экономисты и военные, оппозиционеры и рьяные последователи нынешней власти и даже представитель шоу-бизнеса. Напомним, что выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Для победы в первом туре кандидату-лидеру необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей. Если же никто не получит столько голосов, то состоится второй тур выборов, который намечен на 21 апреля.

Баллотироваться на второй срок решил и нынешний глава страны Петр Порошенко. Однако по последним опросам лидирует бывший премьер Украины - закаленная в выборных баталиях Юлия Тимошенко. А вот Порошенко идет только четвертым. Определилась со своим кандидатом и часть азербайджанской диаспоры Украины. Вопреки ожиданиям, далеко не все украинские азербайджанцы намерены поддержать бывшего главу фискальной службы страны Романа Насирова. Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты Украины 16 января, выступив как самовыдвиженец. Между тем в 2017 году Насирова обвинили в коррупции и задержали, однако он вышел под залог в 100 миллионов гривен (в то время около 3,7 миллиона долларов). Своего поста главы украинского налогового ведомства лишился, однако 11 декабря 2018 года Киевский окружной суд формально восстановил его в должности. Кандидатуру Насирова поддержали Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ) и Конгресс азербайджанцев Киева. А вот Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) сразу отказалась голосовать за него. Отметим, что председатель ОДАУ Хикмет Джавадов еще не выразил своей официальной позиции.