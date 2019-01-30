Азербайджанец Насиров метит в президенты Украины Но азербайджанская диаспора против
Судя по числу зарегистрированных кандидатов – 24, президентские выборы в Украине станут рекордными для страны по претендентам на самый высокий пост. Среди них молодые и бывалые, прошедшие не одну гонку политики, экономисты и военные, оппозиционеры и рьяные последователи нынешней власти и даже представитель шоу-бизнеса.
Напомним, что выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Для победы в первом туре кандидату-лидеру необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей. Если же никто не получит столько голосов, то состоится второй тур выборов, который намечен на 21 апреля.
Баллотироваться на второй срок решил и нынешний глава страны Петр Порошенко. Однако по последним опросам лидирует бывший премьер Украины - закаленная в выборных баталиях Юлия Тимошенко. А вот Порошенко идет только четвертым.
Определилась со своим кандидатом и часть азербайджанской диаспоры Украины. Вопреки ожиданиям, далеко не все украинские азербайджанцы намерены поддержать бывшего главу фискальной службы страны Романа Насирова.
Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты Украины 16 января, выступив как самовыдвиженец. Между тем в 2017 году Насирова обвинили в коррупции и задержали, однако он вышел под залог в 100 миллионов гривен (в то время около 3,7 миллиона долларов). Своего поста главы украинского налогового ведомства лишился, однако 11 декабря 2018 года Киевский окружной суд формально восстановил его в должности.
Кандидатуру Насирова поддержали Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ) и Конгресс азербайджанцев Киева. А вот Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) сразу отказалась голосовать за него.
Отметим, что председатель ОДАУ Хикмет Джавадов еще не выразил своей официальной позиции.
В беседе с haqqin.az Хикмет Джавадов, который, кстати, является сторонником бывшего экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил, что Р.Насиров очень слабый кандидат, поэтому поддерживать его нет смысла. Кроме того, по словам Х.Джавадова, находясь на высоких должностях, он никогда не оказывал помощи азербайджанцам.
«С какой стати мы будем его поддерживать, азербайджанская диаспора должна быть на стороне сильных кандидатов, а не "хромой утки" в лице Насирова, который, к тому же, имеет репутацию коррупционера», - однозначно выразился он.
Украинский политолог, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов также считает, что у Романа Насирова нет никаких шансов, и, конечно же, азербайджанской диаспоре стоило бы внимательно изучить возможности других кандидатов.
«Насиров идет на выборы с одной целью: чтобы на период избирательной кампании получить иммунитет неприкосновенности от уголовного преследования. Сейчас экс-чиновник хочет подогреть внимание к своей персоне. О Насирове подзабыли, и есть риск, что суд тихо вынесет ему обвинительный приговор. Его посадят, и никто сильно об этом не будет жалеть», - уверен А.Леонов.