Песков: Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова

Президент России Владимир Путин знал о ситуации с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло. Пока предъявлены достаточно тяжкие обвинения, будет вестись следствие, за которым последует суд», – заявил Песков, добавив, что при этом у Путина не возникало вопросов, связанных с утратой доверия к главе Карачаево-Черкесии.

Напомним, российский сенатор Рауф Арашуков был арестован в среду утром в зале Совфеда. Его обвиняют в двух заказных убийствах 2010 года, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Позже стало известно, что он мог быть причастен еще к двум убийствам. Также арестован отец сенатора - Рауль Арашуков, который обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Также уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены в отношении Руслана Арашукова, родственника сенатора.