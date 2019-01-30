Мамед Эфендиев 14:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах. А ранее состоялась конференция, посвященная итогам исполнения третьей по счету Государственной программы социально-экономического развития регионов - в 2014-2018 годах. На ней глава государства заявил, что исполнение третьей Госпрограммы социально-экономического развития регионов обеспечено. Программа, принятая пять лет назад, перевыполнена, реализованы все поставленные задачи. Третья программа имеет огромное значение, и данная концепция позволила придать новый импульс реформам, проводимым в регионах в прежние годы.

Многим памятны обещания И.Алиева, данные накануне президентских выборов в 2003 году, главным из которых как раз и было принятие программ социально-экономического развития регионов страны. Это было время, когда в страну только стала поступать иностранная валюта от первых партий экспортной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли". И было немало экспертов, в том числе и иностранных, задававшихся вопросом, куда же будут инвестированы поступающие нефтедоллары. Но, честно говоря, большая часть предложений предусматривала инвестирование самой нефтяной отрасли, и всего лишь одного региона - Апшеронского полуострова. Алиев же заявил своему народу буквально следующее: «Если азербайджанский народ окажет мне доверие, то в первую очередь займусь развитием регионов, приложу все усилия для решения проблем в регионах». Это предвыборное обещание ясно показало, насколько большое значение придавал тогда еще кандидат в президенты насущному вопросу развития регионов. И уже в феврале 2004 года была принята первая программа, охватывающая 2004-2009 годы. А ныне подведены итоги уже другой программы – третьей по счету. Но и это оказывается не предел, принята уже новая - четвертая госпрограмма. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, насколько актуально решение социально-экономических проблем развития регионов страны. Вот поэтому участники конференции детально проанализировали проделанную за последние 15 лет работу. А успехов за этот срок достигнуто немало.

Действительно, экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами, валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в 3,3 раза, достигнув максимального показателя. Промышленное производство выросло в 2,6 раза, экспорт увеличился в 4,7 раза. В 24 раза выросли валютные резервы, которые составляют сегодня 45 млрд долларов. Последняя цифра заслуживает особого внимания. В стане оппозиции и критиков власти часто утверждают, что эта сумма, с учетом всей прибыли от нефтяного экспорта, могла бы быть больше на 100 млрд долларов. Но давайте вспомним, в каком состоянии был Азербайджан в конце прошлого – начале нынешнего тысячелетия: разруха, безработица, явное ощущение нехватки средств во всех сферах экономики, бедственное положение населения… И глава государства принимает в столь сложное время единственно верное решение: вложить крупные средства в регионы Азербайджана, но не в ущерб нефтегазовому сектору и развитию города Баку. Но даже при миллиардных инвестициях в каждую сферу удалось увеличить валютные резервы страны в 24 раза. Это позволяет уверенно смотреть в будущее. Сегодня азербайджанская экономика – одна из самых устойчивых в регионе.

Об этом свидетельствует и рост вложенных в страну крупных средств и инвестиций. За 15 лет в Азербайджан было вложено около 250 млрд долларов инвестиций, причем половина из них – иностранные. То есть Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвесторов, и существующий здесь инвестиционный климат стимулирует рост иностранных инвестиций. Хочется обратить внимание и на такой факт: впервые Азербайджан был отмечен в отчете Doing Business Всемирного банка в 2006 году, когда занял 98-е место. Но в результате проведенных реформ и заметного улучшения инвестиционного климата страна в последнем отчете заняла уже 25-е место в мировом масштабе. Такие высокие темпы улучшения инвестиционного климата дают основание утверждать, что и местные, и иностранные инвесторы и впредь будут вкладывать в страну крупные инвестиции. А новые инвестиции позволят создавать новые рабочие места и новые предприятия, уверенно развивать страну. В целом за последние 15 лет было создано 2 млн новых рабочих мест. При этом численность населения увеличилась на 1,6 млн человек. Как можно не оценить по достоинству столь высокие показатели? Конечно, чем больше будет численность населения, тем стремительнее будет развиваться страна, но для новых поколений нужны и новые рабочие места. А глава государства призывает и впредь разрабатывать экономические модели таким образом, чтобы развитие и создание рабочих мест опережали рост населения, чтобы растущее население было занято и обеспечено рабочими местами. Создание новых рабочих мест все эти годы являлось краеугольным камнем программ социально-экономического развития регионов. И не случайно значительная часть из 2 млн,указанных выше рабочих мест приходится как раз на долю регионов. Только сельское хозяйство увеличилось за отмеченный главой государства период в 1,7 раза, и в дальнейшем ожидаются более высокие темпы его роста.

Словом, все обнародованные экономические показатели позволяют говорить о том, что в последние 15 лет Азербайджан успешно и уверенно развивался. А возросшие экономические возможности дали возможность уделять больше внимания усилению социальной защищенности малообеспеченных слоев населения. Для убедительности достаточно привести несколько примеров. За последние 15 лет заработная плата увеличилась в 7, а пенсии – в 9 раз! Кроме того, капитально отремонтированы или заново отстроены более 3200 школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра...