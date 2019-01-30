Unibank завершил 2018 год с прибылью

ОАО КБ Unibank объявил финансовые результаты. Банк полностью перешел на стандарты МСФО 9 в области финансовой отчетности, и финансовые результаты за 2018 год подготовлены по этим стандартам.

Председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов считает, что 2018 год запомнится для Unibank как один из успешных: «Если выразить итоги года одним предложением, можно сказать, что при большой поддержке акционеров команда Unibank за этот год достигла всех поставленных целей. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО 9), в прошлом году была получена прибыль в 30 миллионов манатов. Мы оцениваем это как высокий показатель».

За отчетный период в банке был прирост в показателях во многих сферах – кредитовании, некредитных продуктахы, в цифровом банкинге. По сравнению с тремя предыдущими годами в 2018 году наблюдалось более активное кредитование. За год прирост в сумме кредитов, выданных клиентам, составил 152 миллиона манатов. Общий рост кредитного портфеля по сравнению с началом года составил 18%.

Unibank традиционно поддерживает реальный сектор. В прошлом году банк выделил бизнесу, включая МСП, микро- и крупные корпоративные компании, более 100 миллионов манатов.