Unibank завершил 2018 год с прибылью
ОАО КБ Unibank объявил финансовые результаты. Банк полностью перешел на стандарты МСФО 9 в области финансовой отчетности, и финансовые результаты за 2018 год подготовлены по этим стандартам.
Председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов считает, что 2018 год запомнится для Unibank как один из успешных: «Если выразить итоги года одним предложением, можно сказать, что при большой поддержке акционеров команда Unibank за этот год достигла всех поставленных целей. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО 9), в прошлом году была получена прибыль в 30 миллионов манатов. Мы оцениваем это как высокий показатель».
За отчетный период в банке был прирост в показателях во многих сферах – кредитовании, некредитных продуктахы, в цифровом банкинге. По сравнению с тремя предыдущими годами в 2018 году наблюдалось более активное кредитование. За год прирост в сумме кредитов, выданных клиентам, составил 152 миллиона манатов. Общий рост кредитного портфеля по сравнению с началом года составил 18%.
Unibank традиционно поддерживает реальный сектор. В прошлом году банк выделил бизнесу, включая МСП, микро- и крупные корпоративные компании, более 100 миллионов манатов.
За прошедший год количество дебетовых карт увеличилось более чем на 25%.
Депозитный портфель банка в 2018 году увеличился на 22% и к концу года превысил 305 миллионов манатов.
Прошлый год в сфере цифрового банкинга также стал удачным для Unibank. Клиентам были предоставлены новые продукты и услуги. Банковское мобильное приложение Unibank получило Национальную интернет-премию Азербайджана «Лучшее мобильное приложение NETTY2018». По результатам 2018 года банк стал победителем в номинации «Член Ассоциации Банков Азербайджана, внедряющий инновационные платежные решения».
Социальные проекты также находятся в центре внимания банка. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, банк поддержит Национальную паралимпийскую команду по пулевой стрельбе в течение 3-х лет. За эту деятельность Unibank был избран победителем в номинации «Проект года в области спорта» на «Национальной премии КСО - 2018», которая вручалась впервые в нашей стране.
Банк в этом году продолжит оказывать поддержку различным сферам реального сектора, увеличив свою активность в кредитовании малого и среднего бизнеса. В сфере розничных банковских услуг планируется предложение новых продуктов и услуг клиентам. Расширение цифрового банкинга останется одним из приоритетов банка.
Банк функционирует с 1992 года. Для оказания банковских услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 26 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.