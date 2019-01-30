В Москве «заминировали» «Ереван Плаза»

Из-за поступивших сообщений об угрозах взрывов в Москве и Московской области из зданий торговых центров и Московского технологического университета эвакуированы около двух тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на московские правоохранительные органы.

«В Москве и Подмосковье поступили сообщения о «заминировании» почти 20 объектов, на время проверки эвакуированы около 2000 человек», - сказал источник.

В частности, в Подмосковье из двух торговых центров эвакуированы 800 человек. Эвакуация людей проведена и из торгового центра «Рио» на Ленинском проспекте в Москве. Среди «заминированных» - торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк», а также сеть кинотеатров «Синема стар».