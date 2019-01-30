Шоумен Зеленский возглавил президентский рейтинг в Украине

Президентский рейтинг в Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский. На втором месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют данные январского опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг", передает ТАСС.

"Лидерами президентского рейтинга являются Владимир Зеленский, которого поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать, а также Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,2% таких респондентов", - сказано в сообщении организации.

За президента страны Петра Порошенко готовы отдать голоса 15,1% избирателей.

Отмечается, что Зеленский имеет наибольший потенциал электорального роста.

Между тем, 23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко, в победу Порошенко верят 16,3%, Зеленского - 10,3%.

В опросе приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше путем личного интервью. Погрешность результатов не превышает 1,3%, отмечается на сайте группы "Рейтинг".