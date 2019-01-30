Совместное мероприятие Bakcell и INNOLAND для местных разработчиков

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND провела мероприятие Global Game Jam® (GGJ) для местных разработчиков игр.

Global Game Jam® (GGJ) - крупнейший в мире хакатон по созданию игр, который одновременно проводится на специальных площадках в разных точках земного шара. Всемирный хакатон Global Game Jam, посвященный игровым технологиям, позволяет людям собраться вместе, чтобы проявить креативность, поделиться опытом и выразить себя посредством видеоигр. Люди по всему миру приглашаются опробовать новые технологии, примерить на себя новые роли в сфере разработки игр, а также испытать свои навыки, спроектировать, протестировать и создать совершенно новую игру за 48 часов.

На хакатоне, проведенном в Баку, 17 участников, поделенные на три разные команды. создали три новые игры. После основной части мероприятия все участники получили подарки от компании Bakcell, являющейся главным спонсором центра ASAN INNOLAND.