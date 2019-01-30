Совместное мероприятие Bakcell и INNOLAND для местных разработчиков
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND провела мероприятие Global Game Jam® (GGJ) для местных разработчиков игр.
Global Game Jam® (GGJ) - крупнейший в мире хакатон по созданию игр, который одновременно проводится на специальных площадках в разных точках земного шара. Всемирный хакатон Global Game Jam, посвященный игровым технологиям, позволяет людям собраться вместе, чтобы проявить креативность, поделиться опытом и выразить себя посредством видеоигр. Люди по всему миру приглашаются опробовать новые технологии, примерить на себя новые роли в сфере разработки игр, а также испытать свои навыки, спроектировать, протестировать и создать совершенно новую игру за 48 часов.
На хакатоне, проведенном в Баку, 17 участников, поделенные на три разные команды. создали три новые игры. После основной части мероприятия все участники получили подарки от компании Bakcell, являющейся главным спонсором центра ASAN INNOLAND.
Отметим что недавно компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.
INNOLAND является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами, поощрения инноваций и расширения стартап-движения. INNOLAND состоит из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного центра ИТ. Bakcell также осуществляет свою программу AppLab, функционирующую в качестве Акселерационного центра оказания поддержки стартапам в широком формате. С 2014 года местные стартапы и разработчики, занимающиеся созданием программного обеспечения и оборудования, получают поддержку от Bakcell для осуществления своих идей и проектов.
Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.